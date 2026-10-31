Президент Туркменистана принял участие в XIII саммите глав государств ОТГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в XIII саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который состоялся 30 октября в Анкаре. Саммит прошел под лозунгом «Тюркский век: единство в языке, мысли и деле» при председательстве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Главы стран-участниц — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман, а также министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и представители стран-наблюдателей — сделали совместное памятное фото.

В ходе саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью, в которой подчеркнул важность развития сотрудничества между тюркскими государствами в области информационной безопасности, цифровой торговли, искусственного интеллекта, космоса и в других сферах. Он отметил, что ускорение проекта общего спутника и продолжение работ по созданию большой языковой модели, учитывающей особенности тюркских языков, относятся к числу приоритетных направлений.

По итогам саммита главы государств приняли Анкарскую декларацию и подписали ее на азербайджанском, казахском, киргизмеом, турецком и узбекском языках. Также в ходе саммита была выражена благодарность генеральному секретарю ОТГ Кубанычбеку Омуралиеву за вклад в деятельность организации, а новому генеральному секретарю Мирвахиду Азимову пожелали успехов.

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