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31.10.26 08:07

Президенты Турции и Туркменистана обсудили в Анкаре перспективы расширения сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находясь в Анкаре для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств, провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры прошли в президентском комплексе. В ходе встречи лидеры обсудили двусторонние отношения между Туркменистаном и Турцией, а также возможности регионального сотрудничества.

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