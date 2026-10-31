Президенты Турции и Туркменистана обсудили в Анкаре перспективы расширения сотрудничества Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находясь в Анкаре для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств, провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли в президентском комплексе. В ходе встречи лидеры обсудили двусторонние отношения между Туркменистаном и Турцией, а также возможности регионального сотрудничества. © TURKMENISTAN.RU, 2026