Постоянный представитель Туркменистана при ООН выступил на дебатах Совета безопасности

Постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций посол Вепа Хаджиев выступил на открытых дебатах Совета безопасности ООН по теме «Женщины, мир и безопасность», подчеркнув важность содержательного участия женщин в предотвращении конфликтов, посредничестве и миростроительстве.

Туркменистан выделил усиление участия женщин, превентивную дипломатию и региональное сотрудничество в качестве ключевых приоритетов. Этот подход также нашел отражение на Международном женском диалоге, состоявшемся в Авазе 7 октября 2026 года под темой «Роль женщин в сохранении мира и достижении устойчивого развития».

Развивая этот импульс, Туркменистан объявил о планах созвать министерскую встречу в формате «6+2» в Ашхабаде в марте 2027 года, а также провести первый диалог, объединяющий представительниц афганских женщин и женщин из участвующих стран региона.

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