Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Анкару для участия в саммите Организации тюркских государств

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Турецкую Республику. Глава государства принимает участие в XIII саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Туркменистан принимает участие в деятельности ОТГ в статусе страны-наблюдателя. Ключевые направления взаимодействия включают развитие транспортно-транзитных коридоров, укрепление энергетической безопасности, продвижение «зеленой» экономики и расширение культурно-гуманитарного диалога.

Лидеры стран-участниц ОТГ приняли участие в торжественной церемонии открытия Парка культуры тюркских стран в Анкаре. В парковой зоне, где высажены памятные деревья и размещены макеты исторических объектов тюркского мира, развернулась этнографическая экспозиция.

Туркменская сторона представила традиционную белую юрту с экспонатами декоративно-прикладного искусства, национальными костюмами и музыкальными инструментами. Культурную программу украсили выступления артистов, исполнение танца куштдепди и конноспортивные номера.

После церемонии открытия главы государств направились в Центр мероприятий «Malazgirt». Культурную программу вечера продолжили этноспортивные игры, зрелищные конные номера и выступления мастеров искусств тюркских государств, исполнивших традиционные национальные произведения.

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