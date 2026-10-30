Туркменистан принял участие в межпарламентском форуме в Таджикистане

В Душанбе состоялся четвертый межпарламентский форум государств Центральной Азии «Единство во имя мира, безопасности и процветания Центральной Азии». Туркменскую делегацию на встрече возглавила Председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова.

Главной целью форума стало укрепление дружественных связей между странами региона на законодательном уровне и вывод межпарламентского диалога на качественно новый этап.

Выступая на церемонии открытия, руководитель Меджлиса Туркменистана выразила признательность Республике Таджикистан за высокий уровень организации встречи. Было подчеркнуто, что подобные форумы, проводимые благодаря последовательной поддержке глав государств региона, открывают широкие возможности для координации законодательных органов в интересах социально-экономического прогресса и устойчивого развития.

Дуньягозель Гулманова отметила, что сегодня Центральная Азия выступает одним из ключевых геополитических центров и надежным гарантом стабильности. В свою очередь, внешнеполитический курс нейтрального Туркменистана неизменно нацелен на обеспечение мира, продвижение конструктивного диалога и укрепление взаимного доверия.

Особый акцент в ходе дискуссий был сделан на развитии инструментов «мягкой силы». В частности, участники отметили ключевую роль Диалога женщин стран Центральной Азии, молодежных форумов, а также совместных научных, культурных и спортивных проектов в укреплении регионального согласия.

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