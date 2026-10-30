Делегация Туркменистана приняла участие в международном образовательном форуме Центральной Азии

В Ташкенте состоялся международный образовательный форум «Центральная Азия — новое пространство образования, науки и инноваций». Делегацию Туркменистана возглавил министр образования Джумамырат Гурбангельдиев. В форуме приняли участие руководители образовательных ведомств и ректоры высших учебных заведений стран Центральной Азии, Турции и Пакистана, а также представители международных организаций и эксперты.

В ходе мероприятия обсуждались перспективы регионального сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций, укрепления межвузовских связей и реализации совместных инициатив. В своем выступлении министр образования Туркменистана отметил проводимые в стране реформы, направленные на совершенствование системы образования, в том числе реализацию Стратегии развития высшего образования на 2026–2052 годы. Особое внимание было уделено инициативе по созданию международных молодежных научно-образовательных кластеров.

Также были обозначены приоритетные направления сотрудничества Туркменистана и Узбекистана, включая проведение форумов ректоров, расширение обмена студентами и развитие взаимодействия между высшими учебными заведениями. В рамках форума состоялся круглый стол на тему «Развитие единого образовательного пространства Центральной Азии и международное сотрудничество».

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