Делегация Туркменистана приняла участие во Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку

Делегация Туркменистана во главе с министром культуры Гурбанмыратом Мырадалиевым приняла участие в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу, состоявшемся в Баку.

Руководитель туркменской делегации выступил с речью, посвященной вопросам сохранения национальных ценностей, передачи культурного наследия будущим поколениям и укрепления межкультурного взаимодействия. Особое внимание было уделено роли образования и вовлечения молодёжи в общественную жизнь в деле сохранения культурных ценностей.

Министр также отметил, что приверженность Туркменистана признанному статусу постоянного нейтралитета создает благоприятные условия для последовательного развития дружественных отношений со странами мира и авторитетными международными организациями, укрепления взаимного доверия и расширения международного сотрудничества.

Подчеркнув значение культурного многообразия, министр заявил, что уважение к языку, наследию и национальной самобытности каждого народа является важнейшим условием укрепления общественного согласия и взаимопонимания.

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