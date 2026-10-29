Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане принят в МИД страны

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с главой офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане Егором Зайцевым, завершающим свою миссию в стране.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана со Всемирной организацией здравоохранения, отметив значимость партнерства в укреплении национальной системы здравоохранения, совершенствовании медицинских услуг и реализации приоритетных направлений государственной политики в области охраны здоровья населения.

Министр иностранных дел Туркменистана подчеркнул важную роль Всемирной организации здравоохранения в содействии международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья и отметил значимость конструктивного взаимодействия с данной структурой в рамках реализации национальных и международных программ. В свою очередь, Егор Зайцев выразил признательность туркменской стороне за плодотворное сотрудничество и всестороннюю поддержку, оказанную в период его деятельности в стране. Также были отмечены достигнутые результаты совместной работы и подтверждена заинтересованность ВОЗ в дальнейшем развитии партнерских отношений с Туркменистаном.

В завершение встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана пожелал Егору Зайцеву успехов в его дальнейшей профессиональной деятельности.

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