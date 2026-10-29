Делегация Туркменистана приняла участие в Форуме стран-экспортеров газа В Москве состоялся восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Туркменистан принял участие в саммите в качестве гостя. Делегацию страны возглавил государственный министр Туркменистана – председатель Государственного концерна «Туркменгаз» Максат Бабаев. Участники обсудили роль природного газа в обеспечении глобальной энергетической безопасности и вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества для обеспечения надежных поставок этого топлива на мировые рынки. Располагая одной из крупнейших в мире ресурсных баз природного газа, Туркменистан последовательно проводит сбалансированную и дальновидную энергетическую политику, сочетающую ответственное освоение ресурсов, современную инфраструктуру, переработку газа, нефтегазохимическое производство, технологические инновации и устойчивое экономическое развитие. В основе долгосрочной энергетической стратегии Туркменистана – расширение производственных мощностей, укрепление экспортного потенциала, создание возможностей для широкого международного сотрудничества через диверсификацию энергопоставок. По итогам саммита Форума стран-экспортеров газа была принята Московская декларация. © TURKMENISTAN.RU, 2026