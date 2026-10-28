В Ашхабаде прошло обсуждение общенациональных планов на перспективу

В МИД Туркменистана состоялось совещание, посвященное обсуждению проекта Национального плана действий на 2026–2028 годы по подготовке и проведению Года международного права в 2028 году.

В ходе совещания были рассмотрены основные направления предстоящей работы, предложения по организации тематических мероприятий, а также вопросы координации деятельности заинтересованных государственных органов и учреждений.

Было отмечено, что 24 июля 2026 года Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию «Год международного права, 2028». Провозглашение 2028 года Годом международного права призвано привлечь внимание международного сообщества к важной роли международного права в поддержании мира и безопасности, укреплении доверия между государствами и развитии конструктивного международного сотрудничества.

Особое внимание было уделено определению приоритетных направлений национального плана, содержательному наполнению запланированных мероприятий, направленных на повышение осведомленности о значении международного права, а также расширению взаимодействия в данной сфере на национальном и международном уровнях.

По итогам совещания отмечена важность комплексного и последовательного подхода к реализации предусмотренных мероприятий, направленных на продвижение принципов международного права, укрепление культуры мира и доверия, а также развитие международного сотрудничества на основе общепризнанных норм и принципов международного права.

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