Делегация ГТСБ Туркменистана посетила Австрию с целью расширения торговых связей

Делегация во главе с председателем Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана Батыром Волсахатовым посетила Австрию с целью изучения возможностей укрепления двустороннего экономического сотрудничества и расширения торговых связей.

В Вене состоялись встречи с президентом Венской биржи сельскохозяйственной продукции, а также с руководителем регионального управления, директором по Юго-Восточной Европе и Восточной Европе/Центральной Азии Австрийской федеральной экономической палаты.

В ходе встреч основное внимание было уделено укреплению двустороннего сотрудничества, развитию биржевой торговли, расширению торговли сельскохозяйственной продукцией и изучению новых возможностей для установления взаимовыгодного экономического партнерства.

Участники состоявшихся переговоров определили перспективные направления дальнейшего институционального и коммерческого взаимодействия, способствующего развитию торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Австрией.

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