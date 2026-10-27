На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 10 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 10 сделок на общую сумму выше 9 миллионов 970 тысяч долларов США. Представители деловых кругов из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Азербайджана закупили портландцемент, хлопковое масло, пшеничную муку, глицирризиновую кислоту солодкового корня, а также хлопчатобумажную пряжу и ткань. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели сырые жирные кислоты хлопкового соапстока и пшеничную муку на общую сумму 27 миллионов 215 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2026