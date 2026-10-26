В Туркменистане отметили День алабая и выбрали победителя международного конкурса

В Ашхабадском конноспортивном комплексе прошли масштабные торжества по случаю Праздника туркменского алабая. Главным событием дня стал финал международного конкурса «Отважный туркменский алабай года».

В праздничных мероприятиях приняли участие члены правительства, руководители министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов, дипломаты зарубежных государств, представители СМИ, студенческая молодежь и многочисленные гости. Экспозиционные стенды подготовили представители всех пяти велаятов страны, городов Ашхабада и Аркадага, а также силовые структуры.

Кульминацией дня стал финал международного конкурса «Отважный туркменский алабай года». За почетное звание соревновались 10 лучших представителей породы в возрасте до семи лет, прошедших отборочные туры. Жюри оценивало не только экстерьер и грацию животных, но и их статность, темперамент, а также взаимопонимание с хозяином и точность выполнения команд. В финальном испытании собаки должны были преодолеть пять препятствий на манеже.

По итогам состязаний победителем и обладателем титула «Отважный туркменский алабай года» стал пес по кличке Акгая. Ему вручили специальную медаль. Владелец собаки — частный собаковод из Ашхабада Агагельды Бакеев — удостоился переходящего кубка и главного приза от имени Президента Туркменистана – ключей от нового автомобиля.

Праздник в очередной раз продемонстрировал особую роль алабая в историческом наследии туркменского народа, объединив традиции, искусство и национальную гордость.

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