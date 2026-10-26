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26.10.26 07:07

В Туркменистане приступили к реконструкции автотрассы Ашхабад – Дашогуз

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, санкционирующее запуск крупного инфраструктурного проекта по проектированию, строительству и модернизации стратегической автомобильной трассы Ашхабад – Дашогуз. Протяженность обновляемого транспортного коридора составит 546 километров.

Важной частью реализации проекта стане возведение автомобильного моста протяженностью 812 метров, а также капитальная реконструкция всех мостовых переходов и инженерных сооружений вдоль всей трассы. Проект реализуется в рамках Программы социально-экономического развития страны на 2022–2028 годы и призван кардинально повысить транзитный потенциал и доступность между северным и центральным регионами страны.

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