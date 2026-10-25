В Ашхабаде состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ООН

В здании Представительства ООН в Ашхабаде состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Организации Объединенных Наций, ежегодно отмечаемому 24 октября в ознаменование вступления в силу Устава ООН.

В мероприятии, организованном Офисом постоянного координатора ООН в Туркменистане при поддержке Министерства иностранных дел Туркменистана, приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств страны, а также средств массовой информации.

Выступившие на торжестве подчеркнули ключевую роль ООН в поддержании всеобщего мира и безопасности, укреплении международного сотрудничества и содействии устойчивому развитию. Отмечено, что Туркменистан рассматривает ООН как универсальную и легитимную международную структуру, играющую центральную роль в решении актуальных глобальных вопросов на основе норм международного права и принципов Устава ООН.

Было отмечено, что Туркменистан последовательно выступает за укрепление многосторонней дипломатии, расширение международного диалога и повышение роли ООН в решении современных вызовов. В этом контексте особое значение имеют инициативы страны, направленные на укрепление культуры мира и доверия, развитие превентивной дипломатии и продвижение принципов нейтралитета на международной арене.

Мероприятие стало очередным подтверждением приверженности Туркменистана целям и принципам Устава ООН, а также готовности страны продолжать конструктивное сотрудничество с ООН во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

© TURKMENISTAN.RU, 2026