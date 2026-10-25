В Батуми состоялась встреча министров иностранных дел Грузии и стран Центральной Азии: Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и транспортно-энергетической сферах.

Особое внимание было уделено развитию транспортно-транзитных коридоров, связывающих Центральную Азию и Черноморский регион. Министры отметили стратегическую значимость эффективного использования логистической инфраструктуры государств, включая морские порты и железнодорожные сети.

Туркменская сторона внесла ряд конкретных предложений по налаживанию взаимовыгодного трансрегионального сотрудничества стран Центральной Азии и Грузии. Отмечена значимость разработки комплексных мер, необходимых для реализации предложений Туркменистана. Кроме того, в качестве отдельного направления сотрудничества туркменская сторона предложила использовать возможности Грузии, а также проекты стратегической значимости. Встреча способствовала укреплению координации между странами в вопросах развития транзитного потенциала региона, повышения эффективности существующих транспортных маршрутов и расширения межрегиональных связей.

В рамках программы мероприятия для участников были организованы ознакомительные визиты в Батумский морской порт, которые позволили наглядно продемонстрировать потенциал Грузии в сфере морских перевозок, транспортной инфраструктуры и региональной логистики.

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