В Ашхабаде прошла встреча министров сферы образования Центральной Азии и Монголии

Встреча была посвящена теме «Развитие регионального сотрудничества через многоязычное образование в Центральной Азии и Монголии». В мероприятии приняли участие делегации стран региона, представители ОБСЕ и международные эксперты.

В ходе встречи состоялся обмен национальным опытом в области многоязычного образования, были рассмотрены вопросы совершенствования учебных программ, подготовки педагогических кадров и расширения регионального взаимодействия. Особое внимание было уделено международному опыту многоязычного обучения, разработке учебных материалов и оценке образовательных результатов. В числе перспективных направлений сотрудничества рассмотрены развитие многоязычного образования на дошкольном и начальном уровнях, а также повышение квалификации педагогов.

В рамках мероприятия министр образования Туркменистана провел двусторонние встречи с министром образования Таджикистана и замминистра образования Узбекистана.

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