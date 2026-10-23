Президент Туркменистана открыл новый комплекс объектов воинской части

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия комплекса новых зданий и объектов воинской части.

В состав современного военного городка вошли административный корпус, казармы, медсанчасть, столовая, учебная полоса препятствий и спортивные площадки. В ходе посещения административного здания глава государства ознакомился с образцами современного вооружения и беспилотными летательными аппаратами, находящимися на вооружении национальной армии, а также оценил бытовые условия, созданные для службы и отдыха солдат и офицеров.

Особое внимание в рамках военной доктрины уделено социальной защите семей военнослужащих. На территории комплекса введены в строй два двухэтажных жилых дома на 96 семей, детские площадки, магазин с широким ассортиментом продукции и помещение для проведения национальных обрядов. Президент Сердар Бердымухамедов лично поздравил новоселов, посетив одну из квартир, и передал воинской части автомобильную технику, подчеркнув, что государственная поддержка защитников Родины останется приоритетом.

© TURKMENISTAN.RU, 2026