Главы внешнеполитических ведомств Грузии и Туркменистана провели переговоры

В Батуми состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств подчеркнули значимость государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Грузию, состоявшегося в июле текущего года. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

В этом контексте была отмечена важность раскрытия потенциала существующих транспортных коридоров и расширения транзитных возможностей. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках ООН и других международных организаций. В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и выразили готовность продолжать конструктивный диалог по актуальным вопросам сотрудничества.

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