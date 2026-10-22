В Ашхабаде прошла выставка работ одного из основоположников марыйской живописной школы

В туркменской столице, в Государственном музее изобразительных искусств Туркменистана развернута персональная выставка работ художника Хошгельды Шахбердыева. Рано ушедший из жизни талантливый автор оставил богатое творческое наследие – более 2500 живописных и графических работ, переданных родственниками художника в фонды Государственного музея изобразительных искусств.

Его яркий художественный почерк, удивительная самобытность стали заметны с юных лет. Выпускник-отличник ашхабадского художественного училища с первой попытки преодолел сложнейший вступительный барьер живописного факультета знаменитого ВГИКа. На исходе третьего года учебы он получил неутешительный вердикт медиков: сердце работает с перебоями и его надолго не хватит.

Он вернулся в родной город Мары и с увлеченной одержимостью окунулся в художественную жизнь страны. Начиная с семидесятых годов прошлого века именно в Мары начала формироваться новая национальная художественная школа, которой было тесно в жестких рамках канонического соцреализма. Смелые эксперименты с цветом и формой, повышенная требовательность к образности сюжетов дарила волну свежего воздуха туркменскому национальному изобразительному искусству. В 1984 году на грандиозной выставке работ молодых живописцев из туркменского города Мары в Центральном доме художников в Москве Хошгельды выступал уже как один из признанных лидеров набирающей силу марыйской художественной школы.

К сожалению, судьба отпустила ему недолгий срок творческой активности, и в 1986 году талантливого художника не стало. При жизни он не успел снискать чрезмерных лавров и почестей, но нынешняя выставка в Ашхабаде стала данью выдающимся творческим заслугам Хошгельды Шахбердыева, признанием его весомой роли в истории туркменского изобразительного искусства.

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