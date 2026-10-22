В Ашхабаде проходят международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана»

Международная выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2026» открылась в туркменской столице. Она проходит в рамках 31-й международной конференции и выставки OGT 2026.

По данным организаторов, на форум зарегистрировались 1 700 делегатов, представляющих 450 компаний из 75 стран. Форум проходит под девизом «Энергия. Партнерство. Прогресс». Выставочная программа посвящена нефтегазовой отрасли, современным технологиям и возможностям международного сотрудничества. В числе направлений форума – освоение месторождений, переработка углеводородов, развитие инфраструктуры и внедрение технологических решений.

Параллельно с выставкой программа OGT 2026 предусматривает конференционные сессии, презентации и деловые встречи. В центре обсуждений – приоритетные нефтегазовые проекты Туркменистана, инвестиционное сотрудничество, цифровизация и снижение выбросов метана. Программа включает встречи на министерском уровне, а также деловые переговоры между энергетическими компаниями, инвесторами, поставщиками технологий и отраслевыми структурами Туркменистана.

Отмечая тенденции, происходящие в последние годы в энергетическом секторе Туркменистана, аналитики и эксперты подчеркивают, что страна последовательно смещает акцент с экспорта сырья на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Происходит модернизация и расширение мощности газохимических комплексов (полимеры, карбамид, синтетический бензин). Создаются новые кластеры нефтехимии в сотрудничестве с ведущими инжиниринговыми компаниями Европы и Азии.

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