Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан расширяют гуманитарный диалог

В столице Туркменистана при участии вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Азербайджана Лейлы Алиевой и руководителя Администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой прошла трехсторонняя встреча, посвященная укреплению добрососедского характера межгосударственных отношений, основанных на общности исторических корней, духовных и культурных ценностей.

В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам климатической устойчивости, реализации Национальной лесной программы Туркменистана, формированию Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата, а также воспитанию бережного отношения к природе у подрастающего поколения.

Лейла Алиева и Саида Мирзиеева выразили признательность руководству Туркменистана за гостеприимство и высокий организационный уровень визита, отметив масштабную работу Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова в сфере детского здравоохранения и социальной поддержки. Высокие гостьи посетили экспозиции в Государственной академии художеств Туркменистана и Национальном музее туркменского ковра, а также стали очевидцами показа национальных нарядов, объединивших богатые традиции и современные тенденции.

© TURKMENISTAN.RU, 2026