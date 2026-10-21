Туркменистан готов к расширению партнерства с ШОС

Туркменская делегация в качестве страны-наблюдателя приняла участие в 25-заседании Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Возглавлявший туркменскую делегацию вице-премьер правительства страны Ходжамырат Гелдимырадов подтвердил готовность Туркменистана к расширению партнерских контактов с членами авторитетной международной организации.

«Туркменистан, принимавший участие в нынешнем заседании в качестве приглашенного государства, готов и далее содействовать конструктивному диалогу и расширению практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-наблюдателей, которые являются давними партнерами Туркменистана», – сказал он.

По словам вице-премьера, Ашхабад заинтересован в дальнейшем укреплении связей, развитии экономического и гуманитарного взаимодействия, а также в реализации инициатив, способствующих устойчивому развитию и повышению благосостояния народов. Он выразил убежденность, что открытый диалог, взаимное уважение и ориентация на конкретные результаты станут важными условиями успешного международного сотрудничества.

В числе приоритетных направлений он назвал торгово-экономическое взаимодействие, рост инвестиций и промышленную кооперацию, а также развитие транспортной и логистической взаимосвязанности. Туркменистан выступает за повышение эффективности международных транспортных коридоров, развитие мультимодальных перевозок и упрощение транзитных процедур. Кроме того, он обратил внимание на энергетическое сотрудничество, диверсификацию поставок энергоресурсов и внедрение инноваций, включая развитие искусственного интеллекта.

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