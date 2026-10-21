Огулджахан Атабаева, Лейла Алиева и Саида Мирзиеева открыли выставку «Мать-Природа» в Ашхабаде

В Государственной академии художеств Туркменистана открылась международная художественная выставка «Мать-Природа», организованная Фондом Гейдара Алиева и Благотворительным фондом имени Гурбангулы Бердымухамедова. В церемонии открытия приняли участие Огулджахан Атабаева, Лейла Алиева и Саида Мирзиеева.

Экспозиция посвящена взаимосвязи человека и природы, сохранению биоразнообразия и экологической ответственности. Выставка объединяет произведения современных художников, представляющих различные направления искусства, и предлагает взглянуть на окружающий мир через призму культуры и творчества.

Организаторами проекта выступили Фонд Гейдара Алиева и Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В экспозицию вошли произведения живописи, скульптуры, фотографии, инсталляции, текстильного искусства и видеоарта. Представленные работы обращаются к темам хрупкости природных экосистем, устойчивого развития и ответственности человека за сохранение окружающей среды.

Идея выставки принадлежит вице-президенту Фонда Гейдара Алиева, основателю и руководителю общественного объединения IDEA Лейле Алиевой. Концепция «Мать-Природа» раскрывает природу не только как экологическую ценность, но и как источник культурной памяти, традиций и творческого вдохновения. Проект подчеркивает связь сохранения природного мира с бережным отношением к историческому и культурному наследию.

До Ашхабада выставка была представлена в Азербайджане, Бахрейне, Италии, Великобритании, Грузии, Германии, Албании, Швейцарии, Латвии и Испании. Проведение выставки в Туркменистане способствует развитию культурно-гуманитарного сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном, а также расширяет возможности для профессионального обмена между художниками и представителями культурных учреждений двух стран.

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