В Самарканде прошли переговоры министра иностранных дел Туркменистана с государственным секретарем США

В Самарканде, на полях министерской встречи в формате «C5+1», с участием руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США прошли переговоры министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран позитивно оценили усилия сторон по расширению взаимовыгодного сотрудничества. В данном контексте было констатировано, что саммит глав государств формата «С5+1», прошедший в ноябре 2025 года в Вашингтоне, явился важным этапом в консолидации совместных усилий.

В целях дальнейшего наращивания и укрепления взаимодействия стороны наметили график предстоящих значимых встреч и политических консультаций, призванных придать новый импульс туркменско-американскому партнерству. В переговорах также принял участие специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии, посол Сержио Гор.

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