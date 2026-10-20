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20.10.26 07:27

Главы МИД Центральной Азии и США обсудили торговлю и сотрудничество

В Самарканде под председательством Узбекистана состоялась очередная министерская встреча в формате «C5+1» с участием руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и государственного секретаря США Марко Рубио.

Участники рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сферах критически важных минералов, энергетики, цифровизации и инноваций. В ходе обмена мнениями была озвучена позиция Туркменистана по ключевым направлениям регионального партнерства.

В рамках министерской встречи прошли двусторонние переговоры, а также деловые сессии с участием представителей правительств и бизнеса. В фокусе внимания были цифровые технологии, искусственный интеллект, добыча ключевых минералов, энергетика, транспортная инфраструктура и инвестиции.

По итогам встречи министры приняли совместное заявление, отражающее готовность сторон к дальнейшему укреплению долгосрочного взаимовыгодного партнерства и реализации достигнутых договоренностей.

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