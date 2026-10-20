На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 5 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 5 сделок на общую сумму свыше 17 миллионов долларов США. Представители деловых кругов из Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, выработанное на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов были реализованы хлопчатобумажная пряжа, махровые изделия в ассортименте, высушенные корни солодки. © TURKMENISTAN.RU, 2026