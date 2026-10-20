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20.10.26 07:01

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 5 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 5 сделок на общую сумму свыше 17 миллионов долларов США.

Представители деловых кругов из Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, выработанное на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов были реализованы хлопчатобумажная пряжа, махровые изделия в ассортименте, высушенные корни солодки.

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