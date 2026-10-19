Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества

В столице Ирака состоялось 52-е заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), в работе которого приняла участие делегация Туркменистана.

В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, укрепления мира и безопасности, а также расширения политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между государствами – членами организации.

Важным итогом заседания стало принятие по инициативе Туркменистана резолюции «Роль политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития на пространстве ОИС и во всем мире». Данная резолюция вновь получила поддержку государств – членов организации, что подтверждает международное признание значимости политики нейтралитета как действенного инструмента укрепления мира, безопасности и устойчивого развития.

В рамках заседания делегация Туркменистана выступила с заявлением, в котором были изложены приоритетные направления сотрудничества страны с ОИС. Особое внимание было уделено внешнеполитическим инициативам Туркменистана, направленным на укрепление международного доверия, развитие диалога и превентивной дипломатии, а также обеспечение верховенства международного права.

Туркменская сторона также выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства с государствами – членами ОИС в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах. Участие Туркменистана в 52-м заседании Совета министров иностранных дел ОИС и принятие предложенной туркменской стороной резолюции стали очередным свидетельством последовательной реализации внешнеполитического курса страны, направленного на укрепление мира, доверия и многостороннего сотрудничества.

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