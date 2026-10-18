Туркменистан принял участие в заседании Координационного транспортного совещания СНГ

Представители Туркменистана приняли участие в качестве наблюдателей в 46-м заседании Координационного транспортного совещания (КТС) государств - участников СНГ, которое прошло в Астане в рамках VIII международного транспортно-логистического бизнес-форума «New Silk Way» и международной выставки «TransLogistica Kazakhstan 2026».

Повестка дня заседания включала 15 вопросов, в том числе об исполнении решений 45-го заседания КТС СНГ и перспективах по развитию сотрудничества в транспортной сфере на пространстве СНГ, о деятельности КТС СНГ в вопросах развития международных перевозок, содействия цифровизации транспорта, безопасности на транспорте и кадрового потенциала транспортной и логистической отраслей.

В мероприятии приняли участие руководители и полномочные представители транспортных министерств и ведомств государств-членов КТС СНГ: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ, Таджикистана, Узбекистана, а также в качестве наблюдателей представители Азербайджанской Республики и Туркменистана, ассоциированные члены, представители Исполнительного комитета СНГ, Межправительственного совета дорожников, Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ, Евразийской экономической комиссии профсоюзных объединений, бизнес-структур.

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