Туркменистан принял участие в круглом столе СНГ «Активное и здоровое долголетие»

Представители Туркменистана приняли участие в круглом столе на тему «Активное и здоровое долголетие: государственная политика, социальные инновации и практический опыт», который состоялся в Баку и был посвящен 35-летию СНГ.

В работе круглого стола приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межгосударственного статистического комитета СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств», профильных базовых организаций и Исполнительного комитета СНГ.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы адаптации социальной политики к демографическим изменениям, использования демографических данных и прогнозов при долгосрочном планировании, обеспечения устойчивости систем социальной защиты и межведомственного взаимодействия. Участники рассмотрели современные подходы к социальному обслуживанию, внедрению инновационных решений и повышению доступности услуг для граждан старшего поколения.

Особое внимание было уделено вопросам активного и здорового долголетия, расширения возможностей социальной и трудовой активности, самореализации, непрерывного обучения, а также укрепления межпоколенческих связей. Участники представили национальный опыт, действующие программы и практические подходы, направленные на повышение качества жизни граждан старшего возраста.

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