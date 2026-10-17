Президент Туркменистана принял участие в саммите «Лидеры во имя природы» в Ереване

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в саммите лидеров, организованном в рамках проходящей в Ереване 17-й конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17). В церемонии открытия форума приняли участие главы государств и правительств, а также руководители международных организаций — участников конференции.

В своём выступлении на пленарном заседании президент Туркменистана подчеркнул важность долгосрочного и эффективного международно-регионального сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. «Мы руководствуемся следующими ключевыми целями: развитие национальной системы особо охраняемых природных территорий, проведение экологического мониторинга, а также сохранение исчезающих видов животных и растений. Важным инструментом этой работы является Национальная стратегия по сохранению биоразнообразия на 2026–2035 годы», — отметил Сердар Бердымухамедов.

Президент Туркменистана добавил, что страна стремится к активному развитию регионального взаимодействия и сохранению трансграничных экосистем. При этом особое значение придаётся максимальному использованию потенциала ООН и наращиванию сотрудничества с ЮНЕСКО. Глава государства также акцентировал внимание на том, что ключевыми факторами в успешном сохранении биоразнообразия остаются обеспечение доступа к финансовым ресурсам и широкое внедрение современных технологий.

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