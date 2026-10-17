Делегация Туркменистана приняла участие в сессии Исполнительного комитета УВКБ ООН

В Женеве (Швейцарская Конфедерация) состоялась 77-я сессия Исполнительного комитета программы верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Туркменскую делегацию на международном форуме возглавил председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Аманмухаммет Сазаков.

В ходе пленарного заседания глава туркменской делегации выступил с речью, в которой подчеркнул, что гуманитарное измерение выступает безусловным приоритетом государственной политики страны. В данном контексте делегаты форума были ознакомлены с ключевыми достижениями Туркменистана по реализации Национального плана действий по ликвидации безгражданства, а также с глобальной инициативой президента Туркменистана об объявлении 2028 года «Годом международного права».

На полях сессии состоялась встреча главы туркменской делегации с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салехом. В ходе конструктивного обмена мнениями стороны с удовлетворением констатировали стратегический характер многолетнего партнерства. Верховный комиссар дал высокую оценку признанному лидерскому опыту Туркменистана в Центральной Азии по искоренению безгражданства и предоставлению гражданства лицам, нуждающимся в защите.

© TURKMENISTAN.RU, 2026