Президент Туркменистана выступил в Баку с новыми международными инициативами

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшемся в Азербайджане.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии является многонациональным форумом для решения ключевых региональных проблем и развития сотрудничества между государствами-участниками. В состав СВМДА входят 28 стран – Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кыргызстан, Китай, Кувейт, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Пакистан, Россия, Республика Корея, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка. Наблюдателями являются Беларусь, Индонезия, Лаос, Малайзия, Саудовская Аравия, США, Туркменистан, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран.

Участники саммита рассмотрели вопросы дальнейшего развития СВМДА, а также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам.

Выступая перед участниками совещания, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинул инициативу учреждения Ашхабадского климатического диалога. По словам президента Туркменистана, предлагаемый формат станет многосторонней площадкой для обмена опытом и согласования подходов к вопросам адаптации к изменению климата, борьбы с опустыниванием и засухой, рационального использования водных ресурсов. Сердар Бердымухамедов призвал заинтересованные страны и международных партнеров поддержать инициативу.

Глава Туркменистана подчеркнул, что изменение климата и экологическая безопасность остаются серьезными вызовами современности, а Туркменистан последовательно выступает за укрепление международного сотрудничества в этих сферах. Президент также отметил важность объединения усилий стран – участниц СВМДА для рационального использования водных ресурсов, внедрения современных природоохранных технологий и повышения устойчивости национальных экономик в условиях глобальных климатических изменений.

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