В Баку состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана

В Баку, на полях VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также перспективам дальнейшего развития дружественных отношений и укрепления конструктивного взаимодействия между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном. Была подчеркнута важность поддержания регулярного политико-дипломатического диалога и расширения трёхстороннего сотрудничества в интересах обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития региона.

Особое внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономических связей, расширения взаимовыгодного партнерства и эффективного использования имеющегося потенциала трех государств. В данном контексте отмечена значимость развития транспортно-транзитного взаимодействия, совершенствования логистической инфраструктуры и укрепления международных транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с Кавказом и другими регионами мира.

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