Туркменистан принимает участие в семинаре ЮНЕСКО в Джакарте

В столице Индонезии Джакарте проходит международный учебный семинар программы «Память мира» ЮНЕСКО по теме: «Расширение возможностей документального разнообразия».

Основная цель семинара, в котором принимают участие представители Туркменистана, – укрепление международного сотрудничества и наращивание кадрового, а также технического потенциала стран Азиатско-Тихоокеанского региона для эффективного сохранения и номинирования ценного документального наследия в международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира».

Семинар призван стать самым масштабным за всю историю программы «Память мира» ЮНЕСКО, объединив представителей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Бангладеш, Бруней, Камбоджу, Фиджи, Индонезию, Лаос, Мьянму, Палау, Филиппины, Шри-Ланка, Тимор-Лести, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Тувалу. Для участия в семинаре в Джакарту прибыли ведущие международные эксперты в области сохранения документального наследия.

В повестку дня учебного семинара включены такие практические задачи как обучение методам номинирования элементов, оценки физического состояния коллекций, управления рисками и подготовке материалов к долгосрочному цифровому сохранению и другие.

Туркменистан на нынешнем международном семинаре представляют ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова и научный сотрудник Института языка, литературы и национальных рукописей Академии наук Туркменистана Максат Мередов.

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