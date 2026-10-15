Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам туркменско-европейского сотрудничества, а также дальнейшим направлениям его развития с учетом имеющегося потенциала и взаимных интересов сторон. Особое внимание было уделено укреплению политико-дипломатического взаимодействия, активизации контактов в рамках действующих двусторонних и региональных механизмов, а также расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Стороны также рассмотрели перспективы взаимодействия в области транспорта, энергетики, охраны окружающей среды и подготовки профессиональных кадров. Была подчеркнута значимость последовательного развития партнерства Туркменистана и Европейского союза на основе конструктивного диалога и взаимного уважения. В завершение встречи собеседники подтвердили заинтересованность в продолжении регулярных контактов и дальнейшем укреплении сотрудничества по представляющим взаимный интерес направлениям.

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