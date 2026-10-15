Делегация профсоюзов Туркменистана приняла участие в международном семинаре

Делегация Национального центра профсоюзов Туркменистана приняла участие в международном семинаре «Улучшение защиты прав работников в стимулировании развития и сотрудничества индустрии», проходящем в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Мероприятие, организовано Всекитайской федерацией профсоюзов, объединило представителей профсоюзных организаций и экспертов для обсуждения вопросов трудовой демократии, социальной справедливости и защиты прав трудящихся в условиях технологической модернизации.

В ходе выступления туркменская сторона подчеркнула стратегическое значение агропромышленного комплекса и текстильной индустрии для экономики страны, отметив успешный опыт системного взаимодействия с Международной организацией труда (МОТ). В республике действуют свыше 60 крупных текстильных предприятий, где заняты более 30 тысяч человек, а производство построено на замкнутом цикле глубокой переработки хлопка и шелка.

Представители делегации акцентировали внимание на трех ключевых приоритетах профсоюзной работы: жестком контроле техники безопасности и международных стандартов охраны труда (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), исключении принудительного труда и защите прав женщин и молодежи, а также опережающем переобучении кадров при автоматизации производств.

Программа визита туркменской делегации также включает ознакомление с промышленными парками и текстильными кластерами в городах Куча, Шая и Аксу, а также изучение передового опыта КНР по механизированному сбору хлопка и внедрению цифровых технологий в легкой промышленности.

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