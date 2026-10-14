Ашхабад принимает заседание группы высокого уровня проекта DARYA

В Ашхабаде проходит пятое заседание группы высокого уровня в рамках регионального проекта Европейского союза DARYA («Диалог и действия для инициативной молодежи Центральной Азии»). Тема встречи — «Развитие навыков в контексте Транскаспийского транспортного коридора».

В форуме принимают участие заместители министров и руководящие лица ведомств образования и труда из пяти стран региона — Туркменистана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Европейскую сторону представят специальный представитель ЕС по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс, директор Европейского фонда образования Пильви Торсти, а также делегаты Еврокомиссии, Европейского банка реконструкции и развития и отраслевых структур.

Ключевая задача двухдневного диалога — увязать программы подготовки квалифицированных специалистов с масштабными инвестициями ЕС в развитие транспортной взаимосвязанности. Участники изучают возможности внедрения общих профессиональных профилей в сфере транспорта и логистики, сопоставление квалификаций и проект региональной дорожной карты по навыкам. Инициатива призвана обеспечить эффективную эксплуатацию портовой и железнодорожной инфраструктуры коридора, создавая новые устойчивые рабочие места для молодежи стран Центральной Азии.

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