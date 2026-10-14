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14.10.26 07:39

Представитель Азиатского банка развития принят в Министерстве иностранных дел Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным директором Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Леей Гутиеррес.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества Туркменистана с Азиатским банком развития, обсудили текущее состояние взаимодействия и рассмотрели возможности дальнейшего расширения партнерства. Особое внимание было уделено перспективным направлениям сотрудничества, обмену опытом по актуальным вопросам региональной повестки, а также возможностям реализации совместных инициатив, представляющих взаимный интерес. Стороны также рассмотрели пути дальнейшего укрепления партнерства с учетом современных экономических тенденций и новых возможностей для расширения многостороннего сотрудничества.

В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Азиатским банком развития.

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