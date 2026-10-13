Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с Олегом Кононенко перспективы развития туркменской космической науки

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с Героем Туркменистана и Российской Федерации, директором Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, командиром отряда космонавтов Олегом Кононенко. Прославленный покоритель космоса прибыл в Ашхабад для участия в торжественных мероприятиях, организованных по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности.

В ходе беседы, прошедшей в теплой и доверительной атмосфере, стороны подробно обсудили вопросы освоения космического пространства и использования его научно-производственного потенциала для динамичного развития национального экономического комплекса. Особый акцент был сделан на привлечении туркменской молодежи к изучению передовых инженерных дисциплин и космических технологий, а также на активизации международной кооперации в этой сфере, импульс которой дал успешный запуск первого национального искусственного спутника.

В свою очередь Олег Кононенко заверил в готовности приложить свои усилия и опыт для поддержки молодых туркменских специалистов, а в завершение встречи собеседники обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность в успешном претворении в жизнь всех запланированных перспективных проектов.

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