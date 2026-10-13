Туркменистан и Евросоюз определили приоритеты партнерства в сфере образования

В Туркменском государственном архитектурно-строительном институте состоялся круглый стол высокого уровня «Туркменистан – Европейский фонд образования: человеческий капитал как основа взаимосвязанности». Форум был организован Министерством образования Туркменистана совместно с Европейским фондом образования (ЕФО) при содействии Министерства иностранных дел Туркменистана и Представительства Евросоюза.

В представительной встрече приняли участие директор ЕФО Пильви Торсти, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс, посол Европейского Союза в Туркменистане Люк Девинь, а также руководители Министерства образования, представители внешнеполитического ведомства, министерств финансов и экономики, труда и социальной защиты населения, транспортных ведомств, ректоры высших учебных заведений и эксперты международных организаций.

В центре внимания участников находились вопросы модернизации систем профессионального и высшего образования, цифровизации учебного процесса и подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с современными требованиями рынка труда. Отдельной темой дискуссий стало развитие навыков в сферах транспорта, логистики, энергетики и цифровых коммуникаций, взаимное признание дипломов и квалификаций, а также расширение участия туркменских студентов и преподавателей в европейских образовательных программах.

Ключевым итогом встречи стало обсуждение стратегических ориентиров сотрудничества между Туркменистаном и ЕС на период 2028–2034 годов. Стороны наметили подготовку совместной программы действий Министерства образования Туркменистана и ЕФО, а также договорились о создании специальной рабочей группы для постоянной координации и практической реализации намеченных инициатив.

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