На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 13 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 13 сделок на общую сумму свыше 145 миллионов 11 тысяч долларов США. Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Сингапура приобрели техническую серу (производства ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, бизнесмены из ОАЭ, Турции, Азербайджана закупили хлопок-волокно, хлопчатобумажную пряжу и ткань, хлопчатобумажные отходы. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопчатобумажную пряжу и ткань, стеклянные банки. Общая сумма сделок превысила 27 миллионов 363 тысячи манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2026