На западе Туркменистана открыли Центр охраны здоровья матери и ребенка

В честь Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в городе Балканабате торжественно сдан в эксплуатацию Центр охраны здоровья матери и ребенка.

Комплекс зданий центра, состоящий из 4- и 5-этажных корпусов, рассчитан на 305 стационарных мест для матерей и детей. Из них 50 мест относятся к родильному и послеродовому отделению, еще 50 мест – к гинекологическому отделению, 80 мест – к отделению для новорожденных, а 10 мест – к отделению анестезиологии и реанимации новорожденных.

В структуру центра входят приемное, консультативное отделения, отделения лучевой диагностики, анестезиологии и реанимации, а также централизованная лаборатория. Центр также оснащен томографами, флюорографом, маммографом, современным рентген-аппаратом, соответствующими мировым стандартам качества. Все отделения центра оснащены передовым медицинским оборудованием от ведущих компаний Японии, Италии, Германии, Испания, США, Кореи, Франции, Китая.

В дар новому центру от имени президента Туркменистана переданы специализированные автомобили.

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