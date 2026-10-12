Туркменская делегация приняла участие в съезде работников образования СНГ

В Минске прошел IX съезд учителей и работников образования государств СНГ. В нем приняла участие представительная делегация Туркменистана.

Международное мероприятие объединило руководителей профильных министерств, педагогов, ученых и студентов для обсуждения вопросов модернизации национальных образовательных систем, интеграции искусственного интеллекта в учебный процесс и повышения квалификации педагогических кадров.

Представители Туркменистана выступили с докладами, посвященными привлечению молодежи к научно-техническим проектам, а также внедрению интернет-технологий в школах и вузах страны. В ходе сессий туркменские делегаты озвучили предложения по объединению цифровых образовательных порталов стран СНГ, формированию общих электронных библиотечных баз и расширению программ академического обмена для студентов и преподавателей.

Участники съезда отметили успехи Туркменистана в расширении масштабов цифровизации школьного образования и использовании интерактивных учебных пособий. По итогам международного форума была принята резолюция, направленная на реализацию совместных инновационных проектов, укрепление связей между школами Содружества и проведение международных ученических конкурсов.

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