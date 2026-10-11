В туркменской столице открылась международная выставка «Здравоохранение, образование и спорт»

В Ашхабаде открылись международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт». Традиционный трехдневный форум приурочен ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Выставка стала единой международной площадкой, которая объединила профильные министерства и ведомства, отечественных и зарубежных производителей, ученых и экспертов. Программа включает выставочные экспозиции, экспертные сессии, мастер-классы, а также прямые деловые переговоры.

Форум предоставляет участникам возможность обменяться передовым опытом, представить инновационные решения и заключить соглашения о долгосрочном сотрудничестве. На площадке экспоцентра представлены достижения национальных ведомств в модернизации инфраструктуры, цифровизации и внедрении инноваций.

В работе выставки также принимают участие представители зарубежных компаний и международных организаций, презентующие передовое медицинское оборудование, фармацевтическую продукцию, учебные технологии и спортивную экипировку.

В рамках форума проходит научная конференция, на которой специалисты и эксперты обсуждают актуальные вопросы кардиологии, хирургии, инновационных методов обучения и применения цифровых решений.

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