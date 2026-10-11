Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
11.10.26 07:26

В Ашхабаде введены в строй новые объекты здравоохранения

При участии президента Сердара Бердымухамедова состоялись торжественные церемонии открытия Международного научно-клинического центра онкологии, Стоматологического центра и Международного центра педиатрии.

Это событие стало прекрасным подарком к широко отмечаемому в Туркменистане Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности.  В рамках государственной программы «Здоровье» в Ашхабаде и регионах страны в короткие сроки возводятся современные лечебно-диагностические центры, многопрофильные больницы, санатории и фармацевтические предприятия. Кроме того, последовательно расширяются возможности медицинских учреждений, внедряются инновационные подходы и передовые технологии.

Масштабные преобразования, достижения и успехи в сфере здравоохранения страны получают широкое международное признание. Ярким подтверждением тому служит вручение построенным медицинским центрам соответствующих сертификатов и свидетельств от международных организаций. 

© TURKMENISTAN.RU, 2026
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2026 Turkmenistan.ru