В Ашхабаде введены в строй новые объекты здравоохранения

При участии президента Сердара Бердымухамедова состоялись торжественные церемонии открытия Международного научно-клинического центра онкологии, Стоматологического центра и Международного центра педиатрии.

Это событие стало прекрасным подарком к широко отмечаемому в Туркменистане Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности. В рамках государственной программы «Здоровье» в Ашхабаде и регионах страны в короткие сроки возводятся современные лечебно-диагностические центры, многопрофильные больницы, санатории и фармацевтические предприятия. Кроме того, последовательно расширяются возможности медицинских учреждений, внедряются инновационные подходы и передовые технологии.

Масштабные преобразования, достижения и успехи в сфере здравоохранения страны получают широкое международное признание. Ярким подтверждением тому служит вручение построенным медицинским центрам соответствующих сертификатов и свидетельств от международных организаций.

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