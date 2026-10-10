Каспийский экологический саммит состоялся на туркменском берегу моря

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялся первый Каспийский экологический саммит. В заседании под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Саммит стал эффективной площадкой для решения насущных экологических задач в соответствии с современными реалиями. По итогам встречи главы государств подписали соответствующее решение.

Туркменистан неизменно выступает за развитие конструктивного партнерства со всеми заинтересованными сторонами — прежде всего под эгидой ООН — в целях обеспечения устойчивого развития и охраны морской среды Каспия. На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году Ашхабад представил Каспийскую экологическую инициативу, направленную на консолидацию природоохранных усилий. Данный проект активно реализуется как на национальном уровне, так и во взаимодействии со странами-партнерами и международными организациями.

Руководствуясь принципами позитивного нейтралитета, Туркменистан последовательно укрепляет статус Каспия как моря мира, доверия и дружбы. Страна содействует развитию тесных межгосударственных связей в сферах энергетики, транспорта, логистики, промышленности и торговли.

Туркменистан регулярно выдвигает востребованные инициативы по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в регионе, которые находят широкую поддержку прибрежных государств. Так, Ашхабад выступил инициатором проведения первого Саммита глав прикаспийских государств в 2002 году, задавшего вектор долгосрочного партнерства.

Туркменистан также инициировал проведение первого Каспийского экономического форума, который с успехом прошел 12 августа 2019 года в национальной туристической зоне «Аваза». Мероприятие позволило выявить новые перспективные направления взаимодействия и расширить торгово-экономические связи в регионе.

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