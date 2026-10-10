В Туркменистане завершился саммит СНГ

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялось заседание Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудили ключевые направления многостороннего сотрудничества, подвели промежуточные итоги работы объединения и подписали пакет документов, определяющих вектор взаимодействия на ближайшие годы.

В заседании в узком составе приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В широком формате к саммиту впервые присоединился президент Ирана Масуд Пезешкиан, принявший участие во встрече формата «СНГ плюс», а также Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, присутствовавший в качестве наблюдателя.

Участники встречи приняли совместное заявление в связи с 35-летием образования СНГ, подчеркнув фундаментальную роль Соглашения о создании Содружества и Алма-Атинской декларации в сохранении исторических связей между народами. В документе отмечено, что на фоне трансформации международных институтов СНГ доказало свою востребованность в качестве гибкой платформы для равноправного и взаимовыгодного межгосударственного диалога.

На саммите определили структуру управления объединением на среднесрочную перспективу. В 2027 году председательство в СНГ перейдет к Узбекистану, а сопредседателями станут Туркменистан и впервые - Азербайджан. Следующее заседание Совета глав государств запланировано на октябрь 2027 года в Бухаре.

В блок социально-экономических решений вошло объявление 2028 года Годом социального развития и качества жизни по инициативе Киргизстана, а 2029 года — Годом транспортной связанности СНГ по предложению Туркменистана. Кроме того, лидеры утвердили проведение раунда переписей населения 2030 года, поручив Статистическому совету СНГ к 2027 году согласовать единый перечень социально-экономических и миграционных показателей для сопоставимости данных.

В сфере безопасности и права приняты поправки в Соглашение о борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, обновлены Положение о Координационном совете генеральных прокуроров и второй факультативный протокол к Конвенции о передаче осужденных. Лидеры также утвердили Основы информационной политики в пограничной сфере и выслушали доклад Генерального секретаря Международной организации по русскому языку Натальи Бочаровой.

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