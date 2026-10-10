В Авазе состоялся концерт мастеров искусств стран СНГ

На территории комплекса фонтанов в национальной туристической зоне «Аваза» прошел торжественный концерт мастеров искусств стран СНГ. Мероприятие посетили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и главы зарубежных делегаций, прибывшие на заседание Совета глав государств Содружества. Праздник стал ярким свидетельством успешной реализации культурной дипломатии и укрепления дружбы между народами.

Культурную программу открыла церемония награждения лауреатов международных конкурсов. Российскому журналисту Роберту Францеву за фильм «Ахалтекинский скакун – сокровище нации» вручили главную награду телеконкурса «Полет скакуна: сила и грация» и премию в размере 10 тысяч долларов от Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова. Главный приз конкурса «Татар кызы – 2026» присудили представительнице Узбекистана Амине Махмудовой, которой от имени президента Туркменистана передали ключи от автомобиля.

В концертную программу вошли яркие номера известных артистов и творческих коллективов из стран Содружества, включая Хор имени Пятницкого, ансамбли «Песняры», «Хорошки» и «Салтанат». Наряду с зарубежными гостями высокое мастерство продемонстрировали туркменские исполнители. Зрители также увидели традиционный народный танец куштдепди, внесенный в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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