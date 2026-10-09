|09.10.26 09:17
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В Авазе состоялась беседа президентов Туркменистана и России
Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным визитом для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.
По окончании официального приема в честь глав делегаций государств – участников СНГ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
На встрече обсуждались вопросы динамично развивающихся двусторонних российско-туркменских отношений.
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