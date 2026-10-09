В Авазе состоялась беседа президентов Туркменистана и России Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным визитом для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. По окончании официального приема в честь глав делегаций государств – участников СНГ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. На встрече обсуждались вопросы динамично развивающихся двусторонних российско-туркменских отношений. © TURKMENISTAN.RU, 2026