Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
09.10.26 09:17

В Авазе состоялась беседа президентов Туркменистана и России

Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным визитом для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.

По окончании официального приема в честь глав делегаций государств – участников СНГ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

На встрече обсуждались вопросы динамично развивающихся двусторонних российско-туркменских отношений.

© TURKMENISTAN.RU, 2026
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2026 Turkmenistan.ru